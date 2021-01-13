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В Кимрах умер Коля Центровой 

Артём Кульша 1 час назад
В Кимрах умер Коля Центровой
Фото: ТАСС
Знаменитый в Кимрах бездомный Коля Центровой скончался. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Коля Центровой вырос в центре Кимров. Местные жители помнят его с детства за то, что он всем помогал. Несколько лет назад квартира Николая сгорела, а его мать умерла. Он был вынужден переехать в муниципальное жилье на окраине.
Несколько месяцев назад он стал жаловаться на притеснение со стороны соседей. 11 января мужчина был найден мертвым. Основной причиной его смерти считается отравление. Знакомый Николая Андрей объявил сбор средств на его похороны. Необходимая сумма (более 30 тысяч рублей) была собрана за два дня. Похороны пройдут завтра

«Коляна знали все, все местные жители, разных причем поколений. Он был смешной, но какой то легкий, без агрессии, как домовой — добрый и какой-то родной был», — рассказал Андрей.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», продюсер Андрей Разин сообщил, что его коллега Владимир Кауфман умер. Он назвал его величайшим продюсером Советского Союза и современной России. Кауфман продюсировал пародиста Виктора Чистякова, певца Константина Легостаева и группу «Дискомафия» и был режиссером-постановщиком программы «Белые розы белой зимой. 20 лет спустя», участие в которой приняли певец Юрий Шатунов, Верка Сердючка и группа «Ласковый май».
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Комментарии
Общество , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Константин Легостаев , Виктор Чистяков
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