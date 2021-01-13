В Кимрах умер Коля Центровой 

Знаменитый в Кимрах бездомный Коля Центровой скончался. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.

Коля Центровой вырос в центре Кимров. Местные жители помнят его с детства за то, что он всем помогал. Несколько лет назад квартира Николая сгорела, а его мать умерла. Он был вынужден переехать в муниципальное жилье на окраине.

Несколько месяцев назад он стал жаловаться на притеснение со стороны соседей. 11 января мужчина был найден мертвым. Основной причиной его смерти считается отравление. Знакомый Николая Андрей объявил сбор средств на его похороны. Необходимая сумма (более 30 тысяч рублей) была собрана за два дня. Похороны пройдут завтра

«Коляна знали все, все местные жители, разных причем поколений. Он был смешной, но какой то легкий, без агрессии, как домовой — добрый и какой-то родной был», — рассказал Андрей.