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Депутаты предложили поднять социальный вычет в два раза 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Депутаты предложили поднять социальный вычет в два раза
Фото: iStock
Фракция "Справедливая Россия" направила на отзыв в правительство РФ законопроект об увеличении более чем в два раза размера социального налогового вычета. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
Он напомнил, что последний раз максимальный размер такого вычета был повышен до 120 тыс. рублей в 2008 году.

"Сегодня совсем другие цены и другие траты, в том числе на лечение или образование, — считает политик. — Мы предложили проиндексировать этот показатель с учетом инфляции за все прошедшие годы".

В случае принятия законопроекта максимальный размер социального налогового должен вырасти в два с лишним раза — до 288 608 рублей.
Что из себя представляет такой вычет? Действующее законодательство дает гражданам право получить назад часть ранее уплаченного подоходного налога. Размер годового дохода, с которого исчисляется налог, может быть уменьшен на сумму, потраченную на лечение и приобретение лекарств, обучение, благотворительность, а также на расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и накопительную часть трудовой пенсии.
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Общество , Справедливая Россия , Правительство РФ , Владимирская Область
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