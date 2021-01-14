Депутаты предложили поднять социальный вычет в два раза 

Фракция "Справедливая Россия" направила на отзыв в правительство РФ законопроект об увеличении более чем в два раза размера социального налогового вычета. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Он напомнил, что последний раз максимальный размер такого вычета был повышен до 120 тыс. рублей в 2008 году.

"Сегодня совсем другие цены и другие траты, в том числе на лечение или образование, — считает политик. — Мы предложили проиндексировать этот показатель с учетом инфляции за все прошедшие годы".

В случае принятия законопроекта максимальный размер социального налогового должен вырасти в два с лишним раза — до 288 608 рублей.

Что из себя представляет такой вычет? Действующее законодательство дает гражданам право получить назад часть ранее уплаченного подоходного налога. Размер годового дохода, с которого исчисляется налог, может быть уменьшен на сумму, потраченную на лечение и приобретение лекарств, обучение, благотворительность, а также на расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и накопительную часть трудовой пенсии.