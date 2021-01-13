Эксперты заявили, что судьба турсезона 2021 года определится 1 марта

Представители крупнейших туроператоров вычислили день, когда можно прогнозировать уровень продаж путешествий на грядущее лето. По их словам, всё зависит от эпидемиологической обстановки в мире.

Глава TUI Россия Тарас Демура и гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов эфире телеканала РБК заявили, что туристический рынок в 2021 году может оказаться в двух ситуациях: пандемия начнет отступать в связи с повсеместной вакцинацией, соответственно сфера начнет оживать или прививочная кампания не принесет ощутимых результатов и очередной сезон будет для бизнесменов потерян.

«Ключевая дата — 1 марта», — заявили эксперты.

К этому дню у туроператоров останется возможность «продать» лето, если ситуация с коронавирусом улучшится. Если пандемия не отступит, то «минимум половину планов по сезону можно забыть», отметили предприниматели.

По их словам, сегодня нельзя предугадать, когда показатели в туриндустрии вернутся к «допандемийным» значениям. При этом уже ясно, что к весне 2021 года проблемы в туризме не исчезнут.