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Москва

Названа судьбоносная дата для туризма в 2021 году 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперты заявили, что судьба турсезона 2021 года определится 1 марта
Фото: РИА Новости
Представители крупнейших туроператоров вычислили день, когда можно прогнозировать уровень продаж путешествий на грядущее лето. По их словам, всё зависит от эпидемиологической обстановки в мире.
Глава TUI Россия Тарас Демура и гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов в эфире телеканала РБК заявили, что туристический рынок в 2021 году может оказаться в двух ситуациях: пандемия начнет отступать в связи с повсеместной вакцинацией, соответственно сфера начнет оживать или прививочная кампания не принесет ощутимых результатов и очередной сезон будет для бизнесменов потерян.

«Ключевая дата — 1 марта», — заявили эксперты.

К этому дню у туроператоров останется возможность «продать» лето, если ситуация с коронавирусом улучшится. Если пандемия не отступит, то «минимум половину планов по сезону можно забыть», отметили предприниматели.
По их словам, сегодня нельзя предугадать, когда показатели в туриндустрии вернутся к «допандемийным» значениям. При этом уже ясно, что к весне 2021 года проблемы в туризме не исчезнут.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что восстановление международных туристических потоков начнется не раньше второго полугодия 2021 года. Речь о докризисных показателях. В настоящее время, подчеркнула Догузова, начала восстанавливаться отрасль внутреннего туризма. В Ростуризме надеются, что позитивные тенденции сохранятся, хотя и не исключают возникновения форс-мажорных обстоятельств. Въездные потоки, по ее словам, восстановятся не раньше 2022 года.
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Комментарии 1
Общество , Тарас Демура , Зарина Догузова , Воскан Арзуманов , Ростуризм , РБК
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