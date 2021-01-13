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Шоумен из Казани потребовал от «Первого» 900 тысяч рублей 

Алиса Селезнёва 19 минут назад
Шоумен из Казани потребовал от «Первого» 900 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Останкинский суд Москвы рассмотрит иск шоумена из Казани Олега Лихачева о нарушении «Первым каналом» авторских прав на четыре музыкальные композиции. Об этом со ссылкой на адвокатское бюро «Бишенов и партнеры» пишет РАПСИ.
Лихачев утверждает, что его песня «Владимир Путин — молодец» прозвучала в программе «КВН» на «Первом канале» 23 октября 2016 года. Также песни шоумена «Коммунисты России», «Товарищ Максим», «Песенка кандидата в депутаты Лихачева Олега» звучали в программе «МаксимМаксим» от 1 октября 2016 года.
По мнению Лихачева, его произведения использовались «Первым каналом» в коммерческих целях. Казанский шоумен потребовал компенсацию в размере 900 тысяч рублей.

«Положительный исход зависит от того, насколько подробно мы сможем обосновать сумму, которую будем выставлять к ответчику. Кроме того, суд должен будет либо самостоятельно сделать вывод, что воспроизводимые ответчиком фонограммы песен являются творчеством Лихачева, либо назначить соответствующую экспертизу», — пояснили в адвокатском бюро.

Как писал «Рамблер», ранее певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину, потребовав прекратить нарушать ее авторские права на аранжировку песни «Кукушка» Виктора Цоя.
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Комментарии
Общество , Ольга Кормухина , Виктор Цой , Владимир Путин , Полина Гагарина , РАПСИ
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