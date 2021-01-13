Шоумен из Казани потребовал от «Первого» 900 тысяч рублей 

«Положительный исход зависит от того, насколько подробно мы сможем обосновать сумму, которую будем выставлять к ответчику. Кроме того, суд должен будет либо самостоятельно сделать вывод, что воспроизводимые ответчиком фонограммы песен являются творчеством Лихачева, либо назначить соответствующую экспертизу», — пояснили в адвокатском бюро.