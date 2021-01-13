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Умерла Евгения Гатилова 

Артём Кульша 29 минут назад
Умерла народный художник России Евгения Гатилова
Фото: РИА Новости
Скульптор Евгения Гатилова скончалась. Об этом сообщает агентство «Москва».
Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что некоторое время назад сотрудники полиции обнаружили Гатилову мертвой в ее квартире в Большом Девятинском переулке в Москве. Согласно предварительной информации, непосредственной причиной смерти скульптора стала сердечная недостаточность, а незадолго до кончины она могла упасть с дивана — на ее голове имеется рана. В настоящее время ведется проверка по факту инцидента.
Гатиловой, как сообщал «Рамблер», было 99 лет. Она — народная художница России. Гатилова родилась в Курской области, окончила Московскую художественно-промышленную академию имени Строганова, работала скульптором на Дулевском фарфоровом заводе. Ее произведения представлены в собраниях усадьбы Кусково, Дарвиновского музея, музея-заповедника Царицыно, музея Дулевского фарфорового завода и Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.
Сегодня средства массовой информации сообщили, что актер Денис Карасев скончался в возрасте 57 лет в результате, согласно предварительным данным, сердечной недостаточности. Он был известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Притяжение», «Дальнобойщики», «Адмиралъ» и «Каменская 3».
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