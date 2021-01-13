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Когда это все закончится: угрозы 2021 года усилят позиции России 

Елена Прошина 25 минут назад
Когда это все закончится: угрозы 2021 года усилят позиции России
Фото: РИА Новости
Россия входит в новый год со старыми проблемами: вакцина «Спутник V» столкнется с организованным Западом «медийным штормом», а Вашингтон продолжит давить на Москву через Грузию и Украину. Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на доклад Лаборатории анализа международных процессов МГИМО «Международные угрозы-2021. Геополитика после пандемии».

«Желание «подставить ножку» или посеять сомнение в российской вакцине никуда не уйдет, поскольку разработка вакцин — это индикатор статуса страны в мире . Такие вещи неизбежно политизируются», — заявил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Директор лаборатории МГИМО Андрей Сушенцов отметил, что «геополитика напрямую вмешивается в пандемию», мировые лидеры не восприняли коронавирус как общую беду, поэтому «национальный и корпоративный эгоизм возобладал пока над гуманитарной солидарностью».
В докладе лаборатории отмечается, что в новом году никуда не исчезнет и проблема давления на Россию со стороны США: новый президент Джо Байден попытается сделать это через Грузию, Украину и Польшу, считают аналитики. Позитивный момент: «реалист» Байден может продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Еще одна старая проблема нового года — Турция и ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган. За конфликтом в Нагорном Карабахе может последовать обострение на Украине, в Восточном Средиземноморье и Идлибе при участии Анкары.

«Здесь позиции расходятся довольно существенно. Отношения будут проблемными, но при этом, мне кажется, лидеры обеих стран — Путин и Эрдоган — понимают, что есть определенная «красная линия», которую они не должны переходить», — отметил Кортунов.

Как писал «Рамблер», ранее Лондонский Международный институт стратегических исследований IISS опубликовал традиционный геополитический прогноз на 2021 год.
В IISS отметили, что в преддверии нового года отношения двух наиболее важных мировых игроков, США и Китая, оказались на самой низкой точке
с 1960-х. А США и Россия снова возвращаются к противостоянию 1980-х годов.
По версии IISS, при Байдене европейско-американские отношения должны снова улучшиться, но другие конфликты не разрешатся.
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Общество , Реджеп Эрдоган , Джозеф Байден , Андрей Кортунов , МГИМО , Деловая газета "Взгляд"
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