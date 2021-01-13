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Ефремову запрещают видеться с родственниками в колонии 

Павел Тиунов 47 минут назад
Ефремову запретили видеться с родственниками в колонии
Фото: РИА Новости
Члены семьи Михаила Ефремова еще ни разу не навестили его в колонии, где он отбывает наказание за смертельное ДТП, заявил «Собеседнику» адвокат Пётр Хархорин. Родственникам актера запрещено появляться на территории исправительного учреждения.
Хархорин подчеркнул, что сам в последний раз видел Ефремова в колонии перед Новым годом. Артист заверил своего защитника, что его хорошо приняли и уже определили на работу. При этом актёр попросил не распространяться о том, чем занимается, чтобы «шумиха» вокруг его имени поскорее утихла.
По словам адвоката, родственникам сегодня запрещено навещать заключенных из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Исключения сделаны только для адвокатов, которые вынуждены каждый свой приезд согласовывать с начальником колонии.

«Туда и добираться тяжело — по 200 км на машине от Белгорода или Воронежа», — добавил Хархорин.

Адвокат добавил, что Ефремов хорошо одет — носит синий бушлат «типа нашего пуховика» с табличкой, на которой написаны фамилия и номер отряда. В колонии, по его словам, поддерживается совершенный порядок, сотрудники и «сидельцы» улыбаются.

«Все вежливые, все четко», — добавил защитник артиста.

Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Как сообщал «Рамблер», актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН
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