Ефремову запретили видеться с родственниками в колонии

Члены семьи Михаила Ефремова еще ни разу не навестили его в колонии, где он отбывает наказание за смертельное ДТП, заявил «Собеседнику» адвокат Пётр Хархорин. Родственникам актера запрещено появляться на территории исправительного учреждения.

Хархорин подчеркнул, что сам в последний раз видел Ефремова в колонии перед Новым годом. Артист заверил своего защитника, что его хорошо приняли и уже определили на работу. При этом актёр попросил не распространяться о том, чем занимается, чтобы «шумиха» вокруг его имени поскорее утихла.

По словам адвоката, родственникам сегодня запрещено навещать заключенных из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Исключения сделаны только для адвокатов, которые вынуждены каждый свой приезд согласовывать с начальником колонии.

«Туда и добираться тяжело — по 200 км на машине от Белгорода или Воронежа», — добавил Хархорин.

Адвокат добавил, что Ефремов хорошо одет — носит синий бушлат «типа нашего пуховика» с табличкой, на которой написаны фамилия и номер отряда. В колонии, по его словам, поддерживается совершенный порядок, сотрудники и «сидельцы» улыбаются.

«Все вежливые, все четко», — добавил защитник артиста.