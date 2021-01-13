11 января в Москве началась акция «Елочный круговорот». До 20 февраля в городе будут работать более 500 пунктов приема новогодних елей для утилизации. Часть из них находится на природных территориях, подведомственных ГПБУ «Мосприрода». В пункты приема можно принести ели, пихты, сосны и другие хвойные деревья. Обязательным условием приема является отсутствие на деревьях мишуры, украшений и упаковочных материалов. Главная цель акции — грамотная утилизация новогодних деревьев. Переработанные в щепу ели попадут обратно в природу, так как будут использованы, как удобрение для компостирования и производства грунтов, а также для отсыпки дорожек в парках и в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных.
Видео деталей программы утилизации новогодних елок
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