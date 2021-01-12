"Мы продолжаем сотрудничать с международными организациями и правительствами стран по всему миру, которые будут распределять вакцину-кандидат, чтобы предоставить доступ к ней наиболее нуждающимся категориям населения в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения в кратчайшие сроки после получения регуляторных разрешений или одобрений в этих странах. Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации", — сообщили в компании.