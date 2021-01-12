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В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ 

Артём Кульша 52 минуты назад
Сергей Миронов предложил отменить ЕГЭ
Фото: ТАСС
В России следует отказаться от Единого государственного экзамена. Об этом депутат Государственной думы Сергей Миронов заявил в своем телеграме.
Он высказал мнение, что ЕГЭ все больше отдаляется от школьной программы, в результате чего школьникам приходится учиться дважды — в рамках основной программы и в рамках подготовки к экзамену. Также лидер «Справедливой России» назвал ЕГЭ инструментом для выкачивания денег из родителей чиновниками от образования и аффилированными с ними лицами.
Он сообщил, что дети из семей с небольшими доходами практически не имеют шансов получить бесплатное высшее образование. Миронов назвал такую ситуацию крайне опасной и потенциальной угрозой социального взрыва.

«Предлагаю пока не поздно начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ», — заявил он.

Парламентарий предложил в первую очередь освободить от сдачи ЕГЭ тех, кто не планирует поступать в вуз, а намерен получить среднее специальное образование по востребованной профессии.

«Не нужен экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания», — добавил он.

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Комментарии
Общество , Образование , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия
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