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Москва

Кучерена рассказал, как Сноуден отметил Новый год 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Сноуден встретил Новый год «небольшим застольем»
Фото: Газета.Ru
Экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден отметил Новый год, как и положено в России, небольшим застольем, заявил адвокат, представляющий интересы Сноудена в РФ, Анатолий Кучерена, добавив, что его клиент скучает по родине и ему небезразлично, что происходит в США.

"Все в порядке, как и наша страна, встретил Новый год, застолье небольшое. Он уже привык, он уже живет на территории России, можно сказать, больше семи лет, с 2013 года", — сказал Кучерена в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, как Сноуден провел праздники.

Он добавил, что Сноуден, конечно, скучает по родине. "Но на сегодняшний день он остается в России, потому что другого выхода у него нет, у него есть вид на жительство, у него родился ребенок перед НГ, так что все у него хорошо", — подчеркнул Кучерена.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.
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Общество , Эдвард Сноуден , Анатолий Кучерена , АНБ , Аэропорт Шереметьево , ЦРУ , Washington Post , The Guardian
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