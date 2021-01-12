Сноуден встретил Новый год «небольшим застольем»

"Все в порядке, как и наша страна, встретил Новый год, застолье небольшое. Он уже привык, он уже живет на территории России, можно сказать, больше семи лет, с 2013 года", — сказал Кучерена в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, как Сноуден провел праздники.

Он добавил, что Сноуден, конечно, скучает по родине. "Но на сегодняшний день он остается в России, потому что другого выхода у него нет, у него есть вид на жительство, у него родился ребенок перед НГ, так что все у него хорошо", — подчеркнул Кучерена.

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг , а оттуда — в Москву , где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево . После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.