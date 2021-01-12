Россиянин подал в СК заявление на Михаила Горбачёва

Житель Омска Вадим Рудомётов подал в Следственный комитет (СК) России заявление на президента СССР Михаила Горбачёва, обвинив его в развале Советского Союза и поражении страны в холодной войне. Текст заявления он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».
«Я, гражданин РФ, как представитель русского народа (согласно ст.3 Конституции РФ являющегося высшей властью в стране), считаю, что в 1991 году Президентом СССР Михаилом Горбачевым, высшими должностными лицами СССР и союзных республик в составе СССР был совершен ряд преступных деяний, нанесших серьезный ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Союза ССР», — говорится в заявлении.
По мнению Рудомётова, действия Горбачева и руководства страны привели к поражению в холодной войне с США и НАТО «и другим тяжелейшим для страны и мира последствиям».
Он призвал СК расследовать действия Горбачева и его подчиненных.
Как писал «Рамблер», ранее Горбачев заявил, что мир был бы лучше, если бы Советский Союз сохранился. В беседе с The Times он заверил, что не хотел для страны такого финала.
По мнению Горбачева, с СССР мир был бы стабильнее, безопаснее и справедливее. Он подчеркнул, что распад страны не был конечным результатом перестройки.
«Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели», — сказал он.