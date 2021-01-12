Россиянин подал в СК заявление на Михаила Горбачёва

«Я, гражданин РФ, как представитель русского народа (согласно ст.3 Конституции РФ являющегося высшей властью в стране), считаю, что в 1991 году Президентом СССР Михаилом Горбачевым, высшими должностными лицами СССР и союзных республик в составе СССР был совершен ряд преступных деяний, нанесших серьезный ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Союза ССР», — говорится в заявлении.

По мнению Рудомётова, действия Горбачева и руководства страны привели к поражению в холодной войне с США и НАТО «и другим тяжелейшим для страны и мира последствиям».

Он призвал СК расследовать действия Горбачева и его подчиненных.

Как писал «Рамблер», ранее Горбачев заявил, что мир был бы лучше, если бы Советский Союз сохранился. В беседе с The Times он заверил , что не хотел для страны такого финала.

По мнению Горбачева, с СССР мир был бы стабильнее, безопаснее и справедливее. Он подчеркнул, что распад страны не был конечным результатом перестройки.