Ректор РАНХиГС сравнил борьбу с COVID-19 с войной 

Пандемию коронавируса можно сравнить с войной, которую человечество ведет с малоизвестным врагом, заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау.
«Я бы поостерегся говорить о Третьей мировой войне, все-таки ужасы Первой и Второй мировых войн на памяти у всех. Но тем не менее, на мой взгляд, такое сравнение в какой-то степени уместно. Потому что мы действительно ведем борьбу с малоизвестным врагом. Мы готовились, медицину развивали, но вызов неожиданный, глобальный, и никто до конца не знает, как враг будет себя вести», — сказал он, передает ТАСС.
Ректор РАНХиГС подчеркнул, что в войне всегда есть выбор между защитой жизни и экономики. «Он действительно экзистенциальный, потому что он очень сильно зависит от уровня доверия между элитами и обществом, между обществом и правительством. Одни могут позволить себе политическое закрытие всего, как в ряде азиатских стран, другие, как Швеция, могут предложить модель, когда все договариваются, дистанцируются без локдауна. Есть промежуточный вариант, по которому пошло большинство европейских стран. То есть очень важным является понимание баланса между экономикой и жизнью. … Это выбор не только правительства, это выбор каждого человека, каждой семьи», — добавил он.
По словам Мау, Россия вступила в кризис, вызванный пандемией коронавируса, с хорошими стартовыми условиями — низким внешним долгом, инфляцией и безработицей. Он указал, что Россия построила экономику, «которой любая страна может гордиться». «Очень мало в мире стран, в которых внешний госдолг в валюте, то есть самый опасный для экономики, составлял на начало пандемии 10-15% ВВП, как у нас. При этом низкая инфляция, практически сбалансирован бюджет и низкая безработица. На самом деле, благодаря настойчивой и крайне осторожной консервативной работе и правительства, и президента последних лет, мы получили очень надежные стартовые условия, и их было бы жалко разбазарить», — сказал Мау.
Он подчеркнул, что правительство «удачно балансирует» в нынешней макроэкономической ситуации, не наращивая значительно госдолг. Мау также указал, что небольшая доля малого и среднего бизнеса в структуре российской экономики стала фактором несущественного падения ВВП страны в 2020 году.
Минэкономразвития в конце декабря улучшило прогноз снижения ВВП России в 2020 году до 3,8% вместо прогнозируемых ранее 3,9%. «Уже по итогам этого года можно увидеть, что мы расходуем порядка 3,5% ВВП на поддержку экономики, и это ниже, чем в значительном числе стран. Тут сказались определенные структурные особенности нашей экономики — как это ни парадоксально, как раз то, за что мы обычно ругаем структуру экономики, в данном случае они сыграли роль демпфера. Так, малая доля малого и среднего бизнеса оказалась фактором не столь существенного падения всей экономики, потому что от таких потрясений, как пандемия, больше всего страдает малый бизнес. Я не говорю, что это хорошо, но я говорю, что наше умеренное падение достаточно объяснимо и обусловлено структурой экономики и политикой, которую проводило правительство и в предыдущие десять лет, и в течение этого кризисного года», — отметил Мау.
За минувшие сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 5001, Санкт-Петербурге — 2731, Московской области — 1083.