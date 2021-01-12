Ректор РАНХиГС сравнил борьбу с COVID-19 с войной 

Владимир Мау. Пандемию коронавируса можно сравнить с войной, которую человечество ведет с малоизвестным врагом, заявил ректор РАНХиГС

«Я бы поостерегся говорить о Третьей мировой войне, все-таки ужасы Первой и Второй мировых войн на памяти у всех. Но тем не менее, на мой взгляд, такое сравнение в какой-то степени уместно. Потому что мы действительно ведем борьбу с малоизвестным врагом. Мы готовились, медицину развивали, но вызов неожиданный, глобальный, и никто до конца не знает, как враг будет себя вести», — сказал он, передает ТАСС.

Ректор РАНХиГС подчеркнул, что в войне всегда есть выбор между защитой жизни и экономики. «Он действительно экзистенциальный, потому что он очень сильно зависит от уровня доверия между элитами и обществом, между обществом и правительством. Одни могут позволить себе политическое закрытие всего, как в ряде азиатских стран, другие, как Швеция , могут предложить модель, когда все договариваются, дистанцируются без локдауна. Есть промежуточный вариант, по которому пошло большинство европейских стран. То есть очень важным является понимание баланса между экономикой и жизнью. … Это выбор не только правительства, это выбор каждого человека, каждой семьи», — добавил он.

По словам Мау, Россия вступила в кризис, вызванный пандемией коронавируса, с хорошими стартовыми условиями — низким внешним долгом, инфляцией и безработицей. Он указал, что Россия построила экономику, «которой любая страна может гордиться». «Очень мало в мире стран, в которых внешний госдолг в валюте, то есть самый опасный для экономики, составлял на начало пандемии 10-15% ВВП, как у нас. При этом низкая инфляция, практически сбалансирован бюджет и низкая безработица. На самом деле, благодаря настойчивой и крайне осторожной консервативной работе и правительства, и президента последних лет, мы получили очень надежные стартовые условия, и их было бы жалко разбазарить», — сказал Мау.

Он подчеркнул, что правительство «удачно балансирует» в нынешней макроэкономической ситуации, не наращивая значительно госдолг. Мау также указал, что небольшая доля малого и среднего бизнеса в структуре российской экономики стала фактором несущественного падения ВВП страны в 2020 году.

Минэкономразвития в конце декабря улучшило прогноз снижения ВВП России в 2020 году до 3,8% вместо прогнозируемых ранее 3,9%. «Уже по итогам этого года можно увидеть, что мы расходуем порядка 3,5% ВВП на поддержку экономики, и это ниже, чем в значительном числе стран. Тут сказались определенные структурные особенности нашей экономики — как это ни парадоксально, как раз то, за что мы обычно ругаем структуру экономики, в данном случае они сыграли роль демпфера. Так, малая доля малого и среднего бизнеса оказалась фактором не столь существенного падения всей экономики, потому что от таких потрясений, как пандемия, больше всего страдает малый бизнес. Я не говорю, что это хорошо, но я говорю, что наше умеренное падение достаточно объяснимо и обусловлено структурой экономики и политикой, которую проводило правительство и в предыдущие десять лет, и в течение этого кризисного года», — отметил Мау.