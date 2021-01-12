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Москва

Умер «величайший» продюсер СССР и России 

Артём Кульша 23 минуты назад
Умер «величайший» продюсер СССР и России Владимир Кауфман
Фото: соцсети
Продюсер Владимир Кауфман скончался. Об этом его коллега Андрей Разин сообщил в своем инстаграме.
Вчера он опубликовал две фотографии Кауфмана, а в подписи к ним рассказал, что тот умер в тот же день в 18:00. Разин не назвал причину смерти коллеги. Его самого он назвал величайшим продюсером Советского Союза и современной России.
Разин рассказал, что за свою жизнь Кауфман пережил очень многое. Например, его клиент пародист Виктор Чистяков погиб в результате авиакатастрофы. Кауфман сделал успешным огромное количество звезд, в том числе певца Константина Легостаева и группу «Дискомафия». Кауфман был режиссером-постановщиком программы «Белые розы белой зимой. 20 лет спустя», участие в которой приняли певец Юрий Шатунов, Верка Сердючка и группа «Ласковый май».

«Вечная память Володе. Я скорблю и приношу самые искренние соболезнования родственникам и близким Володи от себя лично. Царствие небесное. Он был самым лучшим, и нам его будет очень не хватать», — добавил Разин.

В декабре, как сообщал «Рамблер», на 83-м году жизни скончался писатель Александр Курляндский — соавтор мультсериалов «Ну, погоди!», «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая», автор нескольких повестей о попугае Кеше и заслуженный деятель искусств России.
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Комментарии 1
Общество , Юрий Шатунов , Александр Курляндский , Андрей Разин , Константин Легостаев , Виктор Чистяков
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