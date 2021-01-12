Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Скончалась Елена Новикова 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Скончалась Елена Новикова
Фото: соцсети
Тело заслуженного деятеля науки России Елены Новиковой было найдено в квартире в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, Елена Новикова, которая в течение многих лет руководила отделением для новорожденных и недоношенных детей НИИ педиатрии АМН СССР и создала отечественную школу неонатологов, умерла в возрасте 97 лет.
В ходе осмотра тела специалисты не нашли следов насильственной смерти, отмечает телеканал.
Елена Новикова занималась изучением вопросов физиологии и патологии новорожденных. Ею написано более 200 работ, в том числе нескольких монографий. В 1973 году она занимала пост заместителя министра здравоохранения СССР.
«Рамблер» писал, что ранее в Новосибирске умер известный геолог, академик, вице-президент Российской академии наук (РАН) Николай Добрецов.11 января стало известно, что скончалась ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Комментарии
Общество , Елена Катаева , Елена Новикова , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Участник телеигры показал пенис ведущему
00:48
Участник телеигры показал пенис ведущему
Общество В мире
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
01:00
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
00:14
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
Наука и техника
Создание фонда поддержки детей попало на видео
01:34
Создание фонда поддержки детей попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение