Скончалась Елена Новикова 

Тело заслуженного деятеля науки России Елены Новиковой было найдено в квартире в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, Елена Новикова, которая в течение многих лет руководила отделением для новорожденных и недоношенных детей НИИ педиатрии АМН СССР и создала отечественную школу неонатологов, умерла в возрасте 97 лет.
В ходе осмотра тела специалисты не нашли следов насильственной смерти, отмечает телеканал.
Елена Новикова занималась изучением вопросов физиологии и патологии новорожденных. Ею написано более 200 работ, в том числе нескольких монографий. В 1973 году она занимала пост заместителя министра здравоохранения СССР.
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