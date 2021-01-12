Скончалась Елена Новикова 

По данным издания, Елена Новикова, которая в течение многих лет руководила отделением для новорожденных и недоношенных детей НИИ педиатрии АМН СССР и создала отечественную школу неонатологов, умерла в возрасте 97 лет.

В ходе осмотра тела специалисты не нашли следов насильственной смерти, отмечает телеканал.

Елена Новикова занималась изучением вопросов физиологии и патологии новорожденных. Ею написано более 200 работ, в том числе нескольких монографий. В 1973 году она занимала пост заместителя министра здравоохранения СССР.