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Москва

Норкин раскрыл подробности своей новой передачи «Антидела» 

Павел Тиунов 46 минут назад
Норкин раскрыл подробности своей новой передачи «Антидела»
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Норкин показал, где снимает новую программу, которая предположительно носит название «Антидела», сообщает «Царьград». В соцсетях он намекнул, что отправился в российские регионы.
30 декабря в официальной группе ток-шоу «Место встречи», которую вёл Норкин и которая исчезла из эфира НТВ, появился анонс новой программы. В соцсети «ВКонтакте» была опубликована фотография телеведущего с коллегой Иваном Трушкиным.

«Друзья, у нас обнаружены … «Антидела»! Не скучайте! Вернемся в эфир НТВ 18 января!» — написано в сообщении.

Пару дней назад на странице Норкина в Instagram появилось видео и несколько фотографий из Ярославля. Телеведущий написал: «Поехали!».
Журналисты посчитали, что пост относится к новой программе. Их уверенность укрепилась, когда в следующей публикации Норкин показал Кострому.
По мнению СМИ, такие частые перемещения из региона в регион явно говорят о том, что телеведущий ездит по России по рабочей необходимости.
Летом 2020 года, как сообщал «Рамблер», стало известно, что у Андрея Норкина умерла жена. Официальная версия кончины женщины — сердечный приступ. При этом в Сети ходили слухи, что супруга телеведущего могла покончить жизнь самоубийством.
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Общество , Шоу-бизнес , Иван Трушкин , Андрей Норкин , Царьград ТВ , НТВ
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