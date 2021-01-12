Норкин раскрыл подробности своей новой передачи «Антидела» 

Телеведущий Андрей Норкин показал, где снимает новую программу, которая предположительно носит название «Антидела», сообщает «Царьград». В соцсетях он намекнул, что отправился в российские регионы.

30 декабря в официальной группе ток-шоу «Место встречи», которую вёл Норкин и которая исчезла из эфира НТВ, появился анонс новой программы. В соцсети «ВКонтакте» была опубликована фотография телеведущего с коллегой Иваном Трушкиным

«Друзья, у нас обнаружены … «Антидела»! Не скучайте! Вернемся в эфир НТВ 18 января!» — написано в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Норкин (@norkinntv) Пару дней назад на странице Норкина в Instagram появилось видео и несколько фотографий из Ярославля. Телеведущий написал: «Поехали!».

Журналисты посчитали, что пост относится к новой программе. Их уверенность укрепилась, когда в следующей публикации Норкин показал Кострому.

По мнению СМИ, такие частые перемещения из региона в регион явно говорят о том, что телеведущий ездит по России по рабочей необходимости.

Летом 2020 года, как сообщал «Рамблер», стало известно, что у Андрея Норкина умерла жена. Официальная версия кончины женщины — сердечный приступ. При этом в Сети ходили слухи, что супруга телеведущего могла покончить жизнь самоубийством.