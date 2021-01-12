Черное море изменило цвет у берегов Крыма 

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Поверхность воды у берегов Крыма стала практически белой из-за тысяч медуз. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Местные жители рассказали изданию, что нашествие медуз началось после шторма, которым вероятно их и прибило к берегу Балаклавской бухты.

На кадрах, которые сделали крымчане, видно большое количество морских жителей на поверхности воды.

Эксперты считают, что залив очистится, как только ветер изменит направление.