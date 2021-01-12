Черное море изменило цвет у берегов Крыма 

Поверхность воды у берегов Крыма стала практически белой из-за тысяч медуз. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Местные жители рассказали изданию, что нашествие медуз началось после шторма, которым вероятно их и прибило к берегу Балаклавской бухты.
На кадрах, которые сделали крымчане, видно большое количество морских жителей на поверхности воды.
Эксперты считают, что залив очистится, как только ветер изменит направление.
«Рамблер» писал, что ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила в своем Telegram-канале, что в условиях отсутствия пресной воды в Крыму продолжают работать крупнейшие химические заводы. Она призвала обратить внимание на экологию, чтобы «не кормить в Сиваше новое крымское Лох-Несское чудовище».