Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Черное море изменило цвет у берегов Крыма 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Черное море изменило цвет у берегов Крыма
Фото: ТАСС
Поверхность воды у берегов Крыма стала практически белой из-за тысяч медуз. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Местные жители рассказали изданию, что нашествие медуз началось после шторма, которым вероятно их и прибило к берегу Балаклавской бухты.
На кадрах, которые сделали крымчане, видно большое количество морских жителей на поверхности воды.
Эксперты считают, что залив очистится, как только ветер изменит направление.
«Рамблер» писал, что ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила в своем Telegram-канале, что в условиях отсутствия пресной воды в Крыму продолжают работать крупнейшие химические заводы. Она призвала обратить внимание на экологию, чтобы «не кормить в Сиваше новое крымское Лох-Несское чудовище».
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Общество , Наталья Поклонская , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Появились кадры мощного землетрясения в регионе РФ
01:00
Появились кадры мощного землетрясения в регионе РФ
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
00:14
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
Наука и техника
Создание фонда поддержки детей попало на видео
01:34
Создание фонда поддержки детей попало на видео
Общество
Появилось видео планов Илона Маска на 2021 год
07:18
Появилось видео планов Илона Маска на 2021 год
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение