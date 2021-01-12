Мясников сорвался в эфире и назвал зрителя тупым человеком

Телеведущий и главврач столичной больницы №17 Александр Мясников раскритиковал зрителя за вопрос о том, как он успевает совмещать работу в медучреждении и телекарьеру. Доктор, не стесняясь в выражениях, объяснил, что успешен в двух родах деятельности.

В видео, опубликованном на YouTube-канале «Россия 1», Мясников ответил на «неудобные» вопросы от зрителей. Один из них поинтересовался, как медик успевает руководить больницей, если он все время занят в телесъемках. Медик вспылил.

«Во-первых, какое ваше дело?! Точка», — отрезал Мясников.

Он подчеркнул, что этот вопрос логично прозвучал бы из уст главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна . Но чиновник не спрашивает, поскольку больница №17 «в первой пятерке по всем показателям по Москве», отметил теледоктор. Он добавил, что результат его работы подтверждают и получаемые им премии.

«Почему меня эти вопросы злят? Это сидит ограниченный тупой челок, который считает, что если ты врач — то сиди и выписывай таблетки», — заявил Мясников.

По его словам, как врач, сидя в кабинете, он может помочь ограниченному количеству людей, а через телеэкран — миллионам. Многие после телеэфиров начали подтягиваться, правильно лечиться и перестали жрать, отметил медик.