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Авиакомпания заявила о попытках мошенничества от имени пилота Юсупова 

РИА Новости 43 минуты назад
Мошенники использовали героя «чуда в кукурузном поле» пилота Юсупова
Фото: РИА Новости
Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, был взломан, денег он не просил, сообщает во вторник авиакомпания "Уральские авиалинии".

"Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги — Героя России пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", — говорится в сообщении.

В Instagram-aккаунте Юсупова размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию маме.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
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Общество , Яна Ягодина , Дмитрий Гончаренко , Владимир Путин , Уральские авиалинии
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