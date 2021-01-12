Мошенники использовали героя «чуда в кукурузном поле» пилота Юсупова

Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, был взломан, денег он не просил, сообщает во вторник авиакомпания "Уральские авиалинии".
"Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги — Героя России пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", — говорится в сообщении.
В Instagram-aккаунте Юсупова размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию маме.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.