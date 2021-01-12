Мошенники использовали героя «чуда в кукурузном поле» пилота Юсупова

"Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги — Героя России пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", — говорится в сообщении.

В Instagram-aккаунте Юсупова размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию маме.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.