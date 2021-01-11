Прокуратура выяснит обстоятельства смерти экс-жены Шукшина 

Прокуратура республики Алтай начала проверку после сообщений СМИ о том, что первая супруга Василия Шукшина Мария Шумская скончалась из-за несвоевременного оказания ей медицинской помощи, передает «Интерфакс».
Как сообщал «Рамблер», Мария Шумская умерла 2 января в возрасте 90 лет. Ее опекун Владимир Ковалев рассказал местным СМИ, что несколько раз пытался вызвать женщине скорую помощь, но врачи якобы отказывались ее госпитализировать, ссылаясь на ее преклонный возраст и занятость коек в больнице.
«При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результат проверки на контроле прокуратуры республики», — сообщили в прокуратуре республики Алтай.
Мария Шумская была первой женой писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Шумская — его односельчанка, работала школьной учительницей. Они познакомились в юности и расписались летом 1955 года, когда Василий Шукшин приехал в родное село на каникулы из Москвы, где учился во ВГИКе. Однако молодая жена отказалась ехать с мужем в Москву и осталась на Алтае. Через два года Шукшин попросил у нее развода, которого она так и не дала. Жениться во второй раз ему удалось, лишь «потеряв» свой паспорт. Впоследствии Шукшин был женат еще дважды — Лидия Федосеева-Шукшина была его четвертой супругой.