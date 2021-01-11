Свыше 32 млн россиян посмотрели новогоднее обращение Путина 

Более 32 млн человек посмотрели новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина . Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, трансляцию обращения посмотрели 31,2 млн россиян в городах, где население превышает 100 тысяч человек. Учитывались зрители в возрасте от 4 лет и старше.

Отмечается, что наиболее высокая аудитория оказалась у Первого канала — речь президента посмотрели 9,5 млн человек. 6,25 млн зрителей следили за обращением Путина на «России-1». Также почти 5 млн человек в момент трансляции смотрели НТВ.

Приводится информация по средней аудитории крупнейших телеканалов в промежуток с 05:00 31 декабря до 05:00 1 января. На Первом канале она составила 2 млн 836 тысяч человек, тогда как у «России-1» — 2 млн 833 тысячи. Средняя аудитория НТВ в новогоднюю ночь — 1,5 млн зрителей.

В прошлом году телеканал «Россия 1» стал лидером по доле аудитории за полные сутки 31 декабря с показателем 17,3%, Первый канал занял первое место лишь в период с 22.00 до 02.00 с показателем 25,1%, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, в момент трансляции речи президента в Калининграде произошёл конфуз. Жителям города показали новогоднее обращение Путина, в котором верхняя часть головы российского лидера оказалась обрезанной.