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Еще 1423 человека в Подмосковье выздоровели после Covid‑19 

РИАМО 1 час назад
Еще 1423 человека в Подмосковье выздоровели после Covid‑19
Фото: РИА Новости
В Подмосковье за сутки после коронавируса выздоровели 1423 человека, с начала пандемии в регионе вылечились от инфекции 128 052 пациента, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

«3791 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье с 9 по 11 января. В том числе 1315 случаев заболевания — за минувшие сутки», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 169 724 случая коронавируса, умерли 3112 заразившихся.
Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что количество госпитализаций Covid-пациентов снизилось на 3%, число вызовов врачей на дом снизилось на 25% в сутки.
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Общество , Светлана Стригункова , Московская область
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