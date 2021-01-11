Еще 1423 человека в Подмосковье выздоровели после Covid‑19 

В Подмосковье за сутки после коронавируса выздоровели 1423 человека, с начала пандемии в регионе вылечились от инфекции 128 052 пациента, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.
«3791 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье с 9 по 11 января. В том числе 1315 случаев заболевания — за минувшие сутки», — говорится в сообщении.
С начала пандемии в Подмосковье выявили 169 724 случая коронавируса, умерли 3112 заразившихся.
Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что количество госпитализаций Covid-пациентов снизилось на 3%, число вызовов врачей на дом снизилось на 25% в сутки.