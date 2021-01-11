Период подачи воды в Ялте увеличат на два часа в сутки 

Власти Ялты со вторника увеличат время подачи воды населению на два часа в сутки после наполнения водопадов, являющихся дополнительными источниками для города. Об этом сообщила в понедельник на своей странице в Facebook глава горадминистрации Янина Павленко.

"Получаем множество сообщений от вас о том, что сложно вписаться в график подачи воды и успеть сделать все домашние дела до 21:00. Поэтому с завтрашнего дня подачу воды в Ялте увеличиваем на 2 часа. Вода будет подаваться с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Несмотря на то, что притоки в водохранилища, увы, пока незначительные, смягчить график нам позволяют дополнительные источники — Уч-Кош, Хаста-Баш, Массандровский водопад, озеро Могаби, которое питает проснувшийся и очень активный водопад Учан-Су, а также другие. На сегодня они дают 15 тыс. кубометров воды в сутки", — написала Павленко.

Ранее в понедельник Павленко сообщила, что водохранилища Ялты продолжили мелеть на новогодних праздниках, несмотря на прошедшие дожди и снегопады. Однако теперь курорт получает воду из новых подземных источников. "Задействована скважина объемом 1,1 тыс. кубометров для обеспечения водоснабжения форосской зоны. Также проводятся подготовительные работы по разработке еще одной скважины, которая даст приблизительно столько же воды и позволит подавать воду в сторону Симеиза", — добавила она.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности.