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Москва

Эксперты выявили несоответствие половины продуктов в магазинах Москвы стандартам качества 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В магазинах Москвы обнаружили пельмени с сальмонеллами
Фото: РИА Новости
Половина исследованных образцов продуктов питания из торговых сетей Москвы не соответствует требованиям качества и безопасности. К таким выводам пришли эксперты Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ), подводя итоги проекта «Внимание! Еда!», реализованного при поддержке Фонда президентских грантов.
В течение 2020 года в торговых сетях Москвы было закуплено 126 наименований продуктов питания, все они прошли независимую экспертизу на базе аккредитованных лабораторий, в 67 из них были выявлены нарушения, сообщили в ассоциации.
Среди самых опасных — сальмонеллы в пельменях, листерии в слабосоленой семге, охлажденном фарше и полуфабрикатах для приготовления бургеров. Среди самых часто встречающихся — бактерии группы кишечных палочек, плесень и дрожжи. Кроме того, были выявлены нарушения, вводящие потребителей в заблуждение, например, несоответствие заявленной на упаковке пищевой ценности продукта, а также нарушение требований технических регламентов, ГОСТов и технических условий производства, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
«Результаты проекта подтвердили наши опасения — покупка продуктов питания в торговых сетях Москвы сопряжена с риском 50/50 получить пищевое отравление или приобрести контрафакт. Значит, контролирующим органам, производителям и предприятиям розничной торговли предстоит проделать большую работу, чтобы свести эти риски к минимуму. Что касается нас с вами, потребителей: к сожалению, надежного инструмента самозащиты у нас нет, невооруженным взглядом определить нарушения мы не можем. Остается только внимательно читать этикетки и «голосовать» кошельком, вооружившись данными проектов, осуществляющих общественный контроль потребительского рынка», — подвела итоги исследований директор ОАГБ, глава комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.
Анализ лабораторных исследований показал, что наиболее часто встречаются нарушения по микробиологическим показателям, связанные с соблюдением санитарных норм и правил при производстве и в торговых сетях. Речь идет о патогенных микроорганизмах, таких как сальмонеллы и листерии, кишечная палочка, плесени и дрожжи.
Все эти «ингредиенты» могут приводить к острым кишечным инфекциям и отравлениям, нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, печени, почек, накоплению в организме токсичных веществ. Заражение сальмонеллезом или листериозом и вовсе может закончиться летальным исходом, в особой группе риска — дети, беременные, пожилые и люди с хроническими заболеваниями, предупредили эксперты.
Особую опасность представляют продукты с коротким сроком годности, которые требуют строгого соблюдения условий хранения в холодильных камерах: главным образом, это охлажденная мясная, рыбная и молочная продукция. За безопасность продуктов питания, реализуемых населению, отвечают как производители, так и логистические компании, осуществляющие доставку, и торговые сети, реализующие их населению, которые должны обеспечить необходимые условия хранения и контроль сроков годности.
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Общество , Елена Шаройкина , Общественная палата России , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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