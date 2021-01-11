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Москва

Памятнику нововоронежской Аленке нашли замену 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 25 минут назад
Новый памятник основательнице Нововоронежа Аленке вместо предыдущего, вызвавшей общественный резонанс, планируют установить 12 июня, в День России, сообщила замглавы местной администрации Светлана Тулинова.

«Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы. На заместителя главы администрации (Нововоронежа) вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник», — цитирует РИА «Новости» Тулинову.

По ее словам, меценат привлек организацию, которая будет исполнять работы, а он просто финансирует. Установить памятник планируется к 12 июня.
Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города — уроженцами села Новая Аленовка. При этом позже власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке.
Музыкальный продюсер Андрей Разин решил выкупить установленный в Нововоронеже памятник Аленке, вызвавший общественный резонанс. По его словам, памятник олицетворяет 2020 год.
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Общество , Видео , Светлана Тулинова , Андрей Разин , РИА Новости , Воронежская Область , Москва , Нововоронеж
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