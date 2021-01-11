«Будет другой памятник. Если первый делали из металла с элементами художественной ковки, то здесь, получается, будет из бронзы. На заместителя главы администрации (Нововоронежа) вышел меценат, бизнесмен из Москвы, который предложил сделать красивый душевный памятник», — цитирует РИА «Новости» Тулинову.