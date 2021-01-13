Определены симптомы «британского» штамма коронавируса у детей

Новый штамм коронавируса у детей протекает с определенными симптомами. «Британскую» мутацию у маленьких пациентов выдают пять особенностей, пишет Express.

Считается, что у половины детей наблюдается усталость, многие становятся замкнутыми. Младенцы, у которых диагностирована новая мутация коронавируса, могут впадать в приступы истерики и плача.

Кроме того, у детей с «британским» штаммом COVID-19 одновременно наблюдаются боль головная и боль в животе. Еще в списке симптомов — температура выше 37 градусов и потеря аппетита.