Определены симптомы «британского» штамма коронавируса у детей

Новый штамм коронавируса у детей протекает с определенными симптомами. «Британскую» мутацию у маленьких пациентов выдают пять особенностей, пишет Express.
Считается, что у половины детей наблюдается усталость, многие становятся замкнутыми. Младенцы, у которых диагностирована новая мутация коронавируса, могут впадать в приступы истерики и плача.
Кроме того, у детей с «британским» штаммом COVID-19 одновременно наблюдаются боль головная и боль в животе. Еще в списке симптомов — температура выше 37 градусов и потеря аппетита.
Накануне иммунолог Владислав Жемчугов рассказал про первый случай заражения в России «британским» штаммом коронавируса. По словам Жемчугова, против этого штамма действуют обычные меры безопасности, а новыми механизмами патогенности он не обладает.