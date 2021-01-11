Проездные студентов в Подмосковье разблокируют 12 января 

"С 12 числа мы разблокируем карты студентов вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и для людей с хроническими заболеваниями сняты уже 14 декабря", — сказала Кротова в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".