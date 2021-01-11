Проездные студентов в Подмосковье разблокируют 12 января 

Проездные студентов вузов и колледжей Московской области будут разблокированы во вторник, 12 января, заявила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
"С 12 числа мы разблокируем карты студентов вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и для людей с хроническими заболеваниями сняты уже 14 декабря", — сказала Кротова в понедельник в ходе заседания областного правительства, транслируемого телеканалом "360".
В начале ноября продажа льготных билетов студентам вузов и колледжей для проезда на железнодорожном транспорте была ограничена в Московской области из-за ситуации с коронавирусом. Также в этот период были заблокированы их проездные.
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