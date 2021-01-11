В Москве простились с актером Валерием Хлевинским 

Прощание с народным артистом России Валерием Хлевинским завершилось в Московском художественном театре им. Чехова, передает корреспондент ТАСС. Актера проводили в последний путь аплодисментами.

Гроб был установлен на сцене, вокруг него венки от друзей и коллег. На экране под музыку проецировались фотографии актера. С артистом простились с воинскими почестями — он был ефрейтором первой отдельной роты почетного караула.

"Ты был настоящим другом и большим человеком. Если говорить про театр "дом", то, конечно, ты был абсолютно домашним человеком. Какие-то слова начинаешь уже говорить, привыкая к смерти. Я не хочу, не хочу А как мне красиво сказать про Валеру? Что можно красиво говорить про близкого человека, партнера замечательного", — сказал Золотовицкий, открывая панихиду.

Он добавил, что телеграммы с соболезнованиями пришли от Союза театральных деятелей и его председателя Александра Калягина , Театра имени Пушкина и других театров. "Валерий Михайлович Хлевинский был бесконечно предан своему искусству, своим коллегам, своим ученикам. На таких, как он, стоит наш мир. Вечная память", — говорится в телеграмме советника президента РФ по культуре Владимира Толстого

Большой артист и светлый человек

Женовач сказал, что произошедшее не укладывается "ни в душе, ни в мыслях". "Мы буквально начали репетировать с Валерием Михайловичем, у нас последняя репетиция была 10 декабря, и премьера должна быть в начале февраля. И какое было счастье, какая радость с ним работать. Что говорить, личность уникальная, удивительная, мощный артист, потрясающе душевный, светлый человек", — сказал он.

Женовач добавил, что от артиста, помимо душевных его проявлений, остается еще интонация. "У Валерия Михайловича была своя человеческая, удивительная интонация. И она будет жить. Светлая память потрясающему, удивительному человеку и артисту", — заключил он.

Полковник Игорь Громов рассказал, что в 1961 году Хлевинский участвовал во встрече Фиделя Кастро . "Ты был лицом наших вооруженных сил, представлял их. Мне очень повезло в том, что наши жизненные пути пересеклись. Ты для нас был примером, но ты и остаешься с нами навечно в нашем строю — строю Почетного караула. И мы всегда будем гордиться, что ты среди нас", — сказал Громов и добавил, что с 2004 года артист был зачислен в списки Почетного караула.

По словам художественного руководителя театра "Современник" Виктора Рыжакова, все качества Хлевинского говорили, что с этим человеком "нужно быть рядом, нужно его держаться, чтобы спастись, остаться человеком".

"Столько лет я называл его Валерием Михайловичем, а с того момента, как пришло это известие, я почему-то говорю "Валера" и ничего не могу с собой поделать. Этот могучий, большой человек, который всегда если обнимал, то ты чувствовал как будто бы всю русскую землю, вот такой вот большой был в этом смысле души человек. Как будто тебя обнимает отец, обнимает родина", — добавил он.

Об артисте

Валерий Хлевинский работал в МХТ с 2001 года. До этого он в течение 30 лет играл на сцене "Современника". В МХТ артист исполнял роли в спектаклях "Нули", "Последняя жертва", "Белая гвардия", "Обрыв" и "Шинель".

Хлевинский также играл в фильмах "Вся королевская рать", "Конец Любавиных", "Большая перемена" и "Вечный зов".