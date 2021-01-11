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Москва

Внучку и дочь Алисы Фрейндлих выписали из больницы 

ИА Regnum 1 час назад
Внучку и дочь Алисы Фрейндлих выписали из больницы
Фото: РИА Новости
Внучку и дочь Алисы Фрейндлих, которых госпитализировали вместе с народной артисткой СССР в больницу в конце декабря 2020 года, выписали. Сама Алиса Фрейндлих продолжает получать лечение в стационаре. Об этом 11 января ИА REGNUM сообщил представитель медучреждения, где находится актриса.
Напомним, 86-летняя Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря 2020 года в федеральную больницу №122 им. Соколова с диагнозом «коронавирусная инфекция». До госпитализации она неделю лечилась от COVID-19 амбулаторно. Ее госпитализировали из-за «достаточно интенсивно» ухудшавшегося состояния.
В настоящий момент состояние актрисы Большого драматического театра врачи оценивают как стабильно тяжелое.

«Всё стабильно, внучку уже выписали, дочку вот-вот выпишут, всё нормально», — рассказали в больнице. Сама Алиса Фрейндлих пока останется в палате, она «усиленно занимается ЛФК».

Напомним, ранее стало известно, что народный артист СССР Олег Басилашвили, который также был госпитализирован в начале января в больницу с коронавирусом, выписан из больницы на амбулаторное лечение.
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Комментарии
Общество , Алиса Фрейндлих , Олег Басилашвили
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