Пахмутову и Добронравова выписали из больницы

Композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов вылечились от коронавирусной инфекции и уже находятся дома. Об этом сообщила ТАСС в понедельник источник в окружении супругов.
"Да, их выписали в праздники, все хорошо", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о выздоровлении Пахмутовой и Добронравова. По ее словам, супруги чувствуют себя очень хорошо.
В декабре стало известно, что у 91-летней Пахмутовой и 92-летнего Добронравова диагностирован коронавирус, они были госпитализированы.