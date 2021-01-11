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Москва

Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после лечения от COVID-19 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Пахмутову и Добронравова выписали из больницы
Фото: РИА Новости
Композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов вылечились от коронавирусной инфекции и уже находятся дома. Об этом сообщила ТАСС в понедельник источник в окружении супругов.

"Да, их выписали в праздники, все хорошо", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о выздоровлении Пахмутовой и Добронравова. По ее словам, супруги чувствуют себя очень хорошо.

В декабре стало известно, что у 91-летней Пахмутовой и 92-летнего Добронравова диагностирован коронавирус, они были госпитализированы.
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Общество , Николай Добронравов , Александра Пахмутова , Москва
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