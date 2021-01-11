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Более 17 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Более 17 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Свыше 17 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"На текущую дату вакцинировано 17 312 человек", — сказала Стригункова.

Она отметила, что на территории региона создано 94 точки вакцинации населения. Также Стригункова пояснила, что к настоящему моменту остаток вакцины составляет 9,9 тыс. доз.
Как отмечается в презентации к выступлению министра, округами-лидерами по вакцинации населения от коронавируса являются Люберцы, Балашиха, Химки.

"Сегодня у нас ожидается поставка еще 10 тыс. вакцин, завтра еще 20 тыс. вакцин. То есть с учетом имеющихся остатков в наличии [будет] 40 тыс. доз", — добавила Стригункова.

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Общество , Башкортостан , Московская область
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