Более 17 тыс. человек привились от коронавируса в Подмосковье 

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Свыше 17 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"На текущую дату вакцинировано 17 312 человек", — сказала Стригункова.

Она отметила, что на территории региона создано 94 точки вакцинации населения. Также Стригункова пояснила, что к настоящему моменту остаток вакцины составляет 9,9 тыс. доз.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, округами-лидерами по вакцинации населения от коронавируса являются Люберцы, Балашиха, Химки.