Россиянка рассказала о «разводе» по телефону с голосом Димы Билана

Голос певца Димы Билана начал звучать в телефонной рекламе магазина ювелирных украшений, сообщила автор блога «Журналист-интроверт в декрете». Она призналась, что, опешила, услышав в трубке «Привет, это Дима Билан», и выслушала его монолог до конца.

Звонок раздался с незнакомого номера. Женщина отметила, что обычно реагирует на подобные вызовы одинаково — сбрасывает после первых слов о рекламе. Но в этот раз очень удивилась, когда ей «позвонил» сам Дима Билан. Певец «поздравил» её с новогодними праздниками, а затем начал рассказывать о предложениях известной сети ювелирных магазинов.

«То, что это реклама, стало понятно почти сразу, но отключать не стала, интересно было дослушать до конца», — призналась блогер.

Она отметила креативность идеи, которая выполнила главную маркетинговую цель — потенциальный клиент дослушал рекламу до конца. При этом женщина выразила сомнение, знает ли сам Билан о том, что его голос используется таким образом. Если да, то она посоветовала подписчикам не удивляться, если им начнут «звонить» звезды.

«Не пугайтесь, если вам позвонит Жириновский и начнёт рекламировать шампунь для шелковистых волос, или Дмитрий Нагиев — курс массажа для спины», — резюмировала блогер.