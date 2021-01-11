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Москва

Билан начал «разводить» россиян по телефону 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянка рассказала о «разводе» по телефону с голосом Димы Билана
Фото: РИА Новости
Голос певца Димы Билана начал звучать в телефонной рекламе магазина ювелирных украшений, сообщила автор блога «Журналист-интроверт в декрете». Она призналась, что, опешила, услышав в трубке «Привет, это Дима Билан», и выслушала его монолог до конца.
Звонок раздался с незнакомого номера. Женщина отметила, что обычно реагирует на подобные вызовы одинаково — сбрасывает после первых слов о рекламе. Но в этот раз очень удивилась, когда ей «позвонил» сам Дима Билан. Певец «поздравил» её с новогодними праздниками, а затем начал рассказывать о предложениях известной сети ювелирных магазинов.

«То, что это реклама, стало понятно почти сразу, но отключать не стала, интересно было дослушать до конца», — призналась блогер.

Она отметила креативность идеи, которая выполнила главную маркетинговую цель — потенциальный клиент дослушал рекламу до конца. При этом женщина выразила сомнение, знает ли сам Билан о том, что его голос используется таким образом. Если да, то она посоветовала подписчикам не удивляться, если им начнут «звонить» звезды.

«Не пугайтесь, если вам позвонит Жириновский и начнёт рекламировать шампунь для шелковистых волос, или Дмитрий Нагиев — курс массажа для спины», — резюмировала блогер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», звезда «Ворониных» актриса Ольга Милоянина попалась на удочку телефонного афериста. Мошенник представился сотрудником службы безопасности кредитной организации, где у неё открыт счет, и заявил, что ее сбережения оказались под угрозой. Он настоятельно рекомендовал актрисе перевести деньги в другую финансовую организацию и вызвался ей в этом помочь. Артистка выполнила всё, что просил мужчина, совершила все указанные им операции и в результате потеряла почти полумиллиона рублей.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Нагиев , Ольга Милоянина , Дима Билан
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