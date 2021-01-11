Познер не нашел ничего позитивного для РФ в президентстве Трампа

Познер подчеркнул, что в начале своего президентства Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным . Однако за все четыре года политик не подкрепил свои слова ни одним действием. Напротив — он сделал всё, чтобы ещё более обострить отношения с РФ.

«Он подписал множество санкций против России, вышел из договора по ПРО, из договора по РСМД и собирался, похоже, выйти из договора по СНВ», — перечислил журналист.

По словам Познера, в президентстве Трампа «сложно найти хоть что-то позитивное» для России. При этом утверждать, что Джо Байден будет «хуже для РФ», это все равно, что «гадать на кофейной гуще», отметил журналист.

«Поживем — увидим», — резюмировал телеведущий.

6 января, как сообщал «Рамблер», Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке. Он также подчеркнул, что он и его команда «никогда не сдадутся». В этот же день тысячи сторонников президента выступили против официального утверждения демократа Джо Байдена на посту нового главы государства. Они штурмовали Капитолий и в результате попали в здание. Беспорядки привели к гибели 4 человек и аресту 52 протестующих.