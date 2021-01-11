Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Инфекционист назвала единственный способ остановить пандемию COVID-19 

РИА Новости 33 минуты назад
Назван единственный способ остановить пандемию
Фото: РИА Новости
Остановить эпидемию коронавируса можно только при вакцинации трех четвертей населения в максимально короткие сроки, сообщила РИА Новости президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

"Если есть эпидемия, любая совершенно, бактериальная, вирусная, и если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим. Это всегда было догмой. Поэтому речь идет о том, чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения. И самое главное, разговор не идет о том, что давайте будем вакцинировать три-пять лет. Нет, разговор идет о том, что в принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку", — сказала Шестакова.

Сейчас, как напомнила специалист, никто не знает, сколько будет сохраняться эффективность вакцины.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Последние новости
Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина
Комментарии 6
Общество , Ирина Шестакова , Минздрав РФ , РИА Новости , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение