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Москва

Ефремов о будущем: Вряд ли смогу продолжить актерскую карьеру 

Свободная пресса 14 минут назад
Ефремов усомнился в том, что сможет продолжить карьеру актера
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в устроенной им аварии Сергея Захарова.
Как сообщает МК, Ефремов попросил у него прощения за случившегося, а также порассуждал о собственном будущем.
По словам актера, ему знакомо чувство, когда "рушится все, на что можно было положиться, и уходит человек, у которого можно было спросить совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть в глаза".

"Я вряд ли… смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много", — написал Ефремов, добавив, что не знает, хватит ли у него сил.

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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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