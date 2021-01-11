Ефремов усомнился в том, что сможет продолжить карьеру актера

Актер Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в устроенной им аварии Сергея Захарова.
Как сообщает МК, Ефремов попросил у него прощения за случившегося, а также порассуждал о собственном будущем.
По словам актера, ему знакомо чувство, когда "рушится все, на что можно было положиться, и уходит человек, у которого можно было спросить совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть в глаза".
"Я вряд ли… смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много", — написал Ефремов, добавив, что не знает, хватит ли у него сил.