Ефремов усомнился в том, что сможет продолжить карьеру актера

Как сообщает МК, Ефремов попросил у него прощения за случившегося, а также порассуждал о собственном будущем.

По словам актера, ему знакомо чувство, когда "рушится все, на что можно было положиться, и уходит человек, у которого можно было спросить совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть в глаза".