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В России от COVID-19 умерли ещё 436 человек 

ИА Regnum и ещё 22 1 час назад
В России от COVID-19 умерли ещё 436 человек
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 436 человек. Об этом 11 января сообщили в оперативном штабе Москвы.

"Зафиксировано 436 летальных исходов», — говорится в информации. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 62 273 летальных исхода.

За последние сутки в стране полностью выздоровели от коронавирусной инфекции 21 786 человек. Всего поправили здоровье 2 800 675 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом.
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