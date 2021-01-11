В России от COVID-19 умерли ещё 436 человек 

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За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 436 человек. Об этом 11 января сообщили в оперативном штабе Москвы

"Зафиксировано 436 летальных исходов», — говорится в информации. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 62 273 летальных исхода.

За последние сутки в стране полностью выздоровели от коронавирусной инфекции 21 786 человек. Всего поправили здоровье 2 800 675 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом.