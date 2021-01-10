Госпитализированного с коронавирусом худрука детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского вывели из медикаментозного сна.
Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал друг Грачевского, актер Владимир Долинский.
"Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалось", — уточнил он.
Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу N52 в Москве.
После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.