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Госпитализированного с коронавирусом худрука детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского вывели из медикаментозного сна.

Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал друг Грачевского, актер Владимир Долинский

"Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалось", — уточнил он.

Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу N52 в Москве.

После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.