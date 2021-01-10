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Москва

Грачевского вывели из медикаментозного сна 

Газета.Ru и ещё 15 10 января 2021
Госпитализированного с коронавирусом худрука детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского вывели из медикаментозного сна.
Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал друг Грачевского, актер Владимир Долинский.

"Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалось", — уточнил он.

Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу N52 в Москве.
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После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.
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Общество , Видео , Владимир Долинский , РИА Новости , Москва
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