Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

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Следующе длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, рабочая неделя месяца составит всего три дня.

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Предшествовать трехдневной рабочей неделе будет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.