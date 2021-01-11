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В феврале россиян ожидают следующие длинные выходные 

РИА Новости 51 минуту назад
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Фото: РИА Новости
Следующе длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, рабочая неделя месяца составит всего три дня.
Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.
Предшествовать трехдневной рабочей неделе будет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.
Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
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