Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Следующе длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, рабочая неделя месяца составит всего три дня.
Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.
Предшествовать трехдневной рабочей неделе будет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.
Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.