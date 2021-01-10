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Москва

Умер актер Максим Браматкин 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
Режиссер Донатас Грудович сообщил в своем Facebook о смерти актера театра и кино Максима Браматкина.
Актер умер на 41-м году жизни, причина его смерти не уточняется.
По словам коллеги, он предчувствовал трагическое событие неделю назад, однако так и не навестил Браматкина. Грудович добавил, что последним сообщением его друга было поздравление с Новым годом.
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Режиссер подчеркнул, что последние годы работы актера были плодотворными.

«Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно чтобы у гениальных людей была работа», — написал Грудович.

Максим Браматкин родился в Москве 5 января 1980 года. Он является выпускником театрального училища им. Щукина. На счету актера более 60 ролей в российских сериалах и кино, наиболее известными являются «Простые истины», «Магомаев» и «Небо в огне».
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Общество , Видео , Максим Браматкин , Алексей Панин , Москва
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