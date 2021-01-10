Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Уфе скончался худрук Русского академического драмтеатра Михаил Рабинович 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Умер худрук Русского академического драмтеатра Рабинович
Фото: rusdram.ru
В Уфе скончался художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович. Об этом сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

«Дорогой Михаил Исакович — наставник, старший товарищ, друг. Целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом», — написала Шафикова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 1984 года Михаил Рабинович был главным режиссером Русского академического театра в Уфе, а с 1998 году занимал пост художественного руководителя. За 35 лет на сцене Русского театра Михаил Исакович поставил около 50 спектаклей по произведениям русских, зарубежных и башкирских авторов. В 2015 году он был удостоен одной из высших государственных наград — Ордена Дружбы народов.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
ТК «Звезда»: последние новости
Журналист The New York Times привился вакциной «Спутник V» Журналист The New York Times привился вакциной «Спутник V» Скончался бывший следователь Трибой, расследовавший убийство Листьева Скончался бывший следователь Трибой, расследовавший убийство Листьева Скончался бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий Скончался бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий
Общество , Михаил Рабинович , Башкортостан , Махачкала , Республика Дагестан , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение