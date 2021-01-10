Умер худрук Русского академического драмтеатра Рабинович

Уфе скончался художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович . Об этом сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

«Дорогой Михаил Исакович — наставник, старший товарищ, друг. Целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом», — написала Шафикова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 1984 года Михаил Рабинович был главным режиссером Русского академического театра в Уфе, а с 1998 году занимал пост художественного руководителя. За 35 лет на сцене Русского театра Михаил Исакович поставил около 50 спектаклей по произведениям русских, зарубежных и башкирских авторов. В 2015 году он был удостоен одной из высших государственных наград — Ордена Дружбы народов.