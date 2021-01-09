В аэропорту Сочи образовались огромные очереди

Как ранее писала "РГ", аэропорты Сочи Мурманска и других городов страны столкнулись с небывалыми толпами туристов, возвращающихся домой после окончания новогодних праздников.

"Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации! Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран", — написал один из туристов на своей страничке в Instagram.

Комментарий он дополнил видео, на котором заметно, что очередь в аэропорту Сочи начинается еще на улице.

По данным дирекции аэропорта Сочи, это скопление пассажиров было временным и наблюдалось в течение трех часов.

"Оно было связано с наложением массового вылета туристов, прибывающих в аэропорт на такси, с залповым подвозом туристов на автобусах туроператоров под чартерные рейсы, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта города-курорта. — Ситуация была оперативно локализована за счет открытия дополнительных линий досмотра на входном контроле 1 этажа аэровокзала, а также увеличения пропускной способности пунктов предполетного досмотра".

В организации добавили, что учитывая значительный рост числа пассажиров в новогодние праздники, аэропорт принял решение использовать зону международных рейсов для обслуживания внутреннего турпотока. Кроме того, четыре дополнительных входа в летней зоне во внутреннем дворе на первом этаже также открыли для прибывающих пассажиров. Это позволило избежать длинных очередей у стоек регистрации на втором этаже.

По данным компании-оператора, сейчас аэропорт Сочи работает в штатном режиме.