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Москва

Журналист The New York Times привился от COVID-19 вакциной «Спутник V» 

Вечерняя Москва и ещё 12 25 минут назад
Журналист The New York Times привился «Спутником V»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V» после чего написал об этом статью, которую опубликовали на портале ИноСМИ.
Крамер отметил, что принял такое решение после изучения исследований и испытаний препарата.

— Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых, — подчеркнул журналист.

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Также корреспондент рассказал, что ему удалось избежать многих побочных эффектов, как, например, повышения температуры и головной боли.
Крамер посоветовал обратить внимание на то, что вакцину «Спутник V» поставляют в Белоруссию и Аргентину, а значит, о любых негативных последствиях уже стало бы известно.
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Общество , Минздрав РФ , InoSMI.Ru , New York Times , Аргентина , Москва
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