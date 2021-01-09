Кабмин утвердил правила ликвидации разливов нефти

Кабмин РФ утвердил правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации", — говорится в документе.

Правилами устанавливаются требования к содержанию планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории страны. Кроме того, устанавливаются критерии определения объектов, которые предназначены для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатация которых допускается только при наличии плана.

Также правила устанавливают порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации, осуществляющей деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Постановление вступило в силу с 1 января и действует до 1 января 2027 года.