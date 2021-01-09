Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В России утвердили правила организации ликвидации разливов нефти 

РИА Новости и ещё 3 21 минуту назад
Кабмин утвердил правила ликвидации разливов нефти
Фото: РИА Новости
Кабмин РФ утвердил правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации", — говорится в документе.

Правилами устанавливаются требования к содержанию планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории страны. Кроме того, устанавливаются критерии определения объектов, которые предназначены для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатация которых допускается только при наличии плана.
Также правила устанавливают порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации, осуществляющей деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Постановление вступило в силу с 1 января и действует до 1 января 2027 года.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
Последние новости
Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина
Комментарии
Общество , Экология
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение