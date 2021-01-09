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Москва

Вассерман рассказал, кто организовал пандемию коронавируса 

News.ru 57 минут назад
Телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман порассуждал по поводу организаторов пандемии коронавируса. По его словам, 11 лет назад был опубликован доклад благотворительного фонда Рокфеллера. В этом документе был прописан сценарий пандемии.
В докладе прописаны четыре варианта реакции на пандемию: «Умная мешанина» (каждый выживает как может), «Атака хакеров» (появление новых цифровых технологий, в том числе среди криминалитета), «Умно вместе» (координация), «Запирающий шаг» (жёсткий государственный контроль). Эрудит считает, что это является не разными вариантами пандемии, а её разными этапами.
Вассерман затронул доклад академика Сергея Глазьева. Специалист говорил о разработке американцами опасных вирусов и проводил параллели с докладами фонда Рокфеллеров и реальностью.

Открытым текстом уверяю: не обязательно создавать собственный вирус, когда знаешь, как использовать естественный, — заявил Вассерман.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции повлияла на масштабное распределение собственности. По этому поводу Вассерман процитировал советского лидера Иосифа Сталина, который во время предыдущего масштабного перераспределения собственности заявил, что СССР отстал от передовых стран на 50-100 лет и этот путь нужно пробежать за десять лет иначе страну сомнут.
Врач заявил об эффективности российских вакцин при любых штаммах коронавируса

Успеем ли пробежать теперь, до очередной мировой войны? — задал риторический вопрос публицист на сайте РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, ранее Вассерман заявил, что 2021 год пройдёт под знаком коронавирусной инфекции. Он положительно оценил появление вакцин от COVID-19, но подчеркнул, что пока неясно насколько надёжно они защищают. Эрудит высказал опасение, что мир всё ближе подходит к третьей мировой войне. Во многом на это влияет происходящие в США события. Вассерман считает, что человек перестаёт быть человеком, ощущая вкус вседозволенности, что подтверждают скандалы с подтасовкой голосов на выборах президента США.
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Общество , Видео , Анатолий Вассерман , Сергей Глазьев , США
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