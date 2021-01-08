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Москва

Запас воды в Крыму стал меньше объема одного водохранилища 

Российская Газета 1 час назад
После декабрьской засухи запас воды во всех водохранилищах Крыма стал меньше, чем объем одного Партизанского водохранилища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Вопреки прогнозам, декабрь не принес на полуостров ожидаемые осадки. Русла рек по-прежнему оставались пересохшими.
Так, пересыхание верховий реки Альма продолжается уже 150 дней, а реки Черная — 141 день. Эти две стекающие с гор реки питают Партизанское и Чернореченское водохранилища, снабжающие питьевой водой самые большие города полуострова — Симферополь и Севастополь. По данным многолетних наблюдений, река Альма последний раз пересыхала в это время года в 1998 году, а река Черная — в 1985 и 2010 годах. Также пересохшими остаются горные реки в окрестностях Алушты, Феодосии и Судака.
В декабре, по данным Госкомводхоза Крыма, запас влаги в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, сократился до 4,5 миллиона кубометров и составил всего около шести процентов от их проектного объема. К концу декабря общий объем запаса во всех водохранилищах Крыма сократился до 31,3 миллиона кубометров, что меньше объема одного Партизанского водохранилища. При этом 5 января в Крыму побит абсолютный температурный рекорд 1931 года. В этот день воздух на полуострове прогрелся до 17,6 градуса. 90 лет назад этот в этот день в Крыму было 14,4 градуса Цельсия.
С начала сентября Симферополь, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы Крыма переведены на ограниченный режим водопотребления. Воду в дома жителей подают в утренние и вечерние часы. Уже два месяца основным источником снабжения крымской столицы являются подземные горизонты. 14 декабря Ялта и близлежащие курортные поселки также перешли на режим ограничений подачи воды. Решается вопрос о переброске к Симферополю воды из открытых недавно артезианских скважин, ведутся поиски новых водоносных горизонтов. Также рассматривается вопрос о строительстве в Крыму мощных опреснительных станций, производительностью не менее 10 тысяч кубометров воды в сутки.
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Общество , Видео , Алушта , Альма , Республика Крым , Севастополь , Симферополь , США , Судак , Феодосия
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