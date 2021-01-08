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Москва

В Ярославле от коронавируса умерла мать Сергея Скрипаля 

BFM.RU 5 часов назад
Умерла мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Фото: ТАСС
В Ярославле скончалась Елена Скрипаль — мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Елене было 92 года, она находилась в реанимации больницы в связи с заражением коронавирусом, сообщает ТАСС.
Перебежчик Сергей Скрипаль попал в сводки газет в марте 2018 года. Он и его дочь Юлия, как считает британская сторона, были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». В причастности к этому преступлению власти Великобритании обвинили Россию. Москва назвала эти обвинения спекуляциями.
Специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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Общество , Сергей Скрипаль , ГРУ , ИТАР-ТАСС , Москва , Великобритания , Ярославль , Ярославская Область
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