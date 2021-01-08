Умерла мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Перебежчик Сергей Скрипаль попал в сводки газет в марте 2018 года. Он и его дочь Юлия, как считает британская сторона, были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». В причастности к этому преступлению власти Великобритании обвинили Россию. Москва назвала эти обвинения спекуляциями.

Специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.