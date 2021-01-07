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Москва

Скончался журналист Лев Корзун 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 3 часа назад
Умер журналист-фронтовик Лев Корзун
Фото: Союз журналистов Москвы
Журналист Лев Корзун скончался в четверг на 96-м году жизни, сообщил Союз журналистов Москвы.

«Мы понесли тяжелую утрату. На 96-м году скончался Лев Игнатьевич Корзун, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших членов Союза журналистов Москвы», — передает сообщение РИА «Новости».

В союзе отметили, что Корзун в 17 лет ушел на фронт добровольцем. Воевал на Центральном фронте в составе 65-й армии, был командиром стрелковой роты, участвовал в битве на Курской дуге. Он был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, 30-ю советскими, российскими и иностранным медалями.

«До последнего времени Лев Игнатьевич был в строю. В преддверии 75-летия Великой Победы вышла в свет его книга «Жизнь, опаленная войной», в которой собраны воспоминания о довоенном детстве, о фронтовых буднях и послевоенных годах, о службе в Генеральном штабе Вооруженных сил СССР, о работе на должности заместителя главного редактора журнала «Военная мысль», а затем «Военно-исторического журнала». Всего же Лев Игнатьевич написал и опубликовал более 120 научных работ, две документальные повести, несколько рассказов, огромное количество очерков, публицистических статей и рецензий», — сказали в организации.

Там также добавили, что в декабре 2020 года издана вторая книга, закончить которую Корзун считал делом своей чести — «Неизвестный В. И. Чуйков. Воспоминания о Маршале Советского Союза».
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Общество , Генштаб , РИА Новости , Самара , Самарская Область , Санкт-Петербург
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