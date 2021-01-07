Умер журналист-фронтовик Лев Корзун

«Мы понесли тяжелую утрату. На 96-м году скончался Лев Игнатьевич Корзун, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших членов Союза журналистов Москвы», — передает сообщение РИА «Новости».
«До последнего времени Лев Игнатьевич был в строю. В преддверии 75-летия Великой Победы вышла в свет его книга «Жизнь, опаленная войной», в которой собраны воспоминания о довоенном детстве, о фронтовых буднях и послевоенных годах, о службе в Генеральном штабе Вооруженных сил СССР, о работе на должности заместителя главного редактора журнала «Военная мысль», а затем «Военно-исторического журнала». Всего же Лев Игнатьевич написал и опубликовал более 120 научных работ, две документальные повести, несколько рассказов, огромное количество очерков, публицистических статей и рецензий», — сказали в организации.