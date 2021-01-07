Скончался артист Валерий Хлевинский 

"Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет", — говорится в сообщении.

Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Он учился в Школе-студии МХАТ и играл в театре "Современник". В 2001 году был принят в труппу МХТ им. Чехова. Хлевинский сыграл в фильмах "Вся королевская рать", "Конец Любавиных", "Большая перемена", "Вечный зов".