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Скончался артист Валерий Хлевинский 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Скончался артист Валерий Хлевинский
Фото: Киностудия "Мосфильм" 1973-1983
Народный артист России Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни, сообщили в МХТ имени Чехова.

"Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет", — говорится в сообщении.

Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Он учился в Школе-студии МХАТ и играл в театре "Современник". В 2001 году был принят в труппу МХТ им. Чехова. Хлевинский сыграл в фильмах "Вся королевская рать", "Конец Любавиных", "Большая перемена", "Вечный зов".
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Общество , Валерий Хлевинский
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