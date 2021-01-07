Умер академик РАН Вячеслав Новицкий 

Академик Российской академии наук
(РАН), доктор медицинских наук и экс-ректор единственного за Уралом опорного медвуза — Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ) Вячеслав Новицкий
умер на 75-м году жизни, сообщается на сайте Минздрава РФ.
"С прискорбием сообщаем о смерти крупного российского ученого, академика РАН, доктора медицинских наук, Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина города Томска, профессора кафедры патофизиологии Сибирского государственного медицинского университета, экс-ректора СибГМУ Вячеслава Викторовича Новицкого", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Новицкий как "яркий представитель одной из ведущих отечественных научно-медицинских школ — Томской кафедральной школы патофизиологов" внес значительный вклад в развитие медицинской науки. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
направил телеграмму, в которой выразил соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося ученого.
Как сообщается в официальном телеграм-канале областного департамента здравоохранения, ученый умер в томском НИИ кардиологии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
По данным администрации Томской области, Новицкий умер на 75-м году жизни 7 января.
"Мы будем помнить Вячеслава Новицкого и как яркого общественного деятеля. Художественный руководитель клуба-студии "КОМУ" Томского Дома ученых, депутат областной думы трех созывов, фанатично преданный болельщик футбольного клуба "Томь" — он останется в нашей памяти интеллигентным, глубоко порядочным, искренним и оптимистичным человеком, любящим жизнь и людей", — отмечается в сообщении.
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