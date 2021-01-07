Умер академик РАН Вячеслав Новицкий 

"Мы будем помнить Вячеслава Новицкого и как яркого общественного деятеля. Художественный руководитель клуба-студии "КОМУ" Томского Дома ученых, депутат областной думы трех созывов, фанатично преданный болельщик футбольного клуба "Томь" — он останется в нашей памяти интеллигентным, глубоко порядочным, искренним и оптимистичным человеком, любящим жизнь и людей", — отмечается в сообщении.