Врач предостерег россиян от мошенничества с вакцинами от коронавируса

По мере того, как все больше стран приступают к вакцинации населения от COVID-19, возрастает и риск появления на рынке поддельных вакцин. Еще в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение о несертифицированных сайтах с рекламой средств, с помощью которых якобы можно вылечиться от коронавируса или обезопасить себя от заражения.

«Привычка к самолечению привела к появлению тысяч сайтов, обеспечивающих неконтролируемый доступ к некачественным и поддельным лекарственным препаратам», — цитирует DW представителя ВОЗ.

По оценкам компании Recorded Future, количество сайтов, в доменных именах которых содержатся слова «вакцина» и «COVID-19», за месяц выросло более чем в два раза — и часть из них могут быть использованы для распространения контрафактных препаратов. Уже сейчас якобы вакцину от коронавируса можно приобрести в даркнете, пишет Reuters

В США правоохранительные органы в срочном порядке переориентируются с борьбы с поддельными лекарствами от COVID-19 на борьбу с фейк-вакцинами. Рассказывает старший специальный агент Департамента нацбезопасности США Тимоти Таббс в эфире KGNS

«Вакцины от коронавируса не предоставляются частным лицам. Если вы получаете любую корреспонденцию — имейл или звонок — с предложением о частной вакцинации, это однозначно контрафактный препарат. Прививка такой вакциной несет серьезные риски для здоровья. Вы просто не будете знать, что вам вводят и что в этом препарате содержится. Наше ведомство уже возбудило ряд дел по соответствующим статьям, но конкретики по расследованиям мы не приводим. За первый этап пандемии в рамках операции «Stolen Promise» мы выявили более полутора тысяч партий контрафактных товаров, в основном это были незарегистрированные лекарства и средства индивидуальной защиты. Арестованы более 180 человек. Изъяты незаконные доходы на сумму более 27 млн долларов».

Главной причиной процветания вакцинного мошенничества может стать нехватка препарата. Всеобщий доступ к вакцине пока открыт только в четырех государствах: Израиле, Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне. В других странах вакцины на всех не хватает, что и подталкивает людей к поиску препарата в интернете. По данным Reuters, американцам мошенники предлагают вакцину по 150 долларов за дозу — но в итоге люди теряют либо просто деньги, либо еще и данные карты.

В России о массовой продаже контрафактной вакцины пока не сообщалось, но все предпосылки имеются. По прогнозам правительства, первые 30 млн комплектов «Спутника V» будут произведены в стране только к июню — это в 2,5 раза меньше числа трудоспособных россиян и почти в пять раз меньше всего населения России. Велика ли угроза? Комментирует врач-иммунолог Владимир Болибок

Владимир Болибок врач-иммунолог:

«Дурной пример, к сожалению, заразителен, поэтому я думаю, что сейчас будут попытки и здесь у нас продавать контрафактные вакцины зарубежные, либо выдавать за вакцины ветеринарные препараты. Может быть упреждающий ход — это то, что у нас уже объявили о введении так называемых паспортов вакцинирования, что люди, которые реально участвуют в вакцинации, на сайте госуслуг будут получать соответствующие паспорта с QR-кодами, с проверкой и так далее. То есть это в значительной степени остановит вакцинное мошенничество».